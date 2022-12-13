Определился первый финалист Чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Аргентины стала первым финалистом Чемпионата мира по футболу, подходящем к завершению на полях Катара. В первом полуфинальном матче подопечные Леонеля Скалони вчистую переиграли команду Хорватии.

Хотя большую часть первого тайма на поле наблюдалась равная игра. Однако на 34-й минуте аргентинцы заработали право на пенальти, который уверенно реализовал лиедр латиноамериканцев Лионель Месси.

Еще до перерыва Аргентина благодаря голу Хулиана Альвареза удвоили преимущество. А уже во второй половине матча тот же Альварез оформил дубль, установив окончательный счет — 3:0 в пользу команды Скалони.

Таким образом, теперь аргентинцы ожидают своего соперника по финалу, который определится в среду, 14 февраля, в игре сборных Франции и Марокко. Финальный матч состоится в воскресенье, 18 декабря. Ну а хорваты днем ранее попробуют завоевать «бронзу» в матче за 3-е место против неудачника французско-марокканской дуэли.

Как сообщал Курсор, Аргентина обыграла Нидерланды по пенальти и вышла в полуфинал Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Также Курсор информировал о том, что сборная Хорватии стала первой командой, обеспечившей себе выход в стадию полуфинала Чемпионата мира по футболу, продолжающегося на полях Катара. В матче 1/4 финала команда Златко Далича одолела бразильцев.

Ранее Курсор писал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Соответствующее объявление было сделано за два дня до старта Чемпионата мира-2022, который впервые проходит в консервативной мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем, употребление которого запрещено в общественных местах.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.