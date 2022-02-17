Фристайлист из Финляндии влетел в оператора на Олимпиаде-2022

Лыжи Саллинена столкнулись с оператором, который, как и все его коллеги, стоял близко к краю хафпайпа, чтобы запечатлеть лучшие моменты, и его оборудование рухнуло на землю.

Фристайлист Джон Саллинен из Финляндии врезался в оператора и выбил оборудование из его рук во время соревнования на Олимпиаде-2022.

Комментаторы Eurosport охарактеризовали это как «очень яркий пример того, что фристайл может быть опасен».

«Кажется, Саллинен ударился о верхнюю часть трубы, это будет больно», — сказал Ричард Коббинг, представлявший Великобританию на Играх 1994 года, во время трансляции на Eurosport.

Jon Sallinen já saltou em prédio, em ponte, em precipício e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab — DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022

Саллинен скатился вниз по трубе к финишу, выглядя относительно невредимым, и кадры инцидента появились в сети. Оператор согнулся над краем, чтобы получить некоторую помощь от коллеги, но, похоже, тоже снова встал на ноги, и, что особенно важно, его кадры сохранились.

Как ранее писал Курсор, Канада впервые в истории Олимпиады проиграла золото в женском ски-кроссе, неожиданно уступив Швеции.

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза. Так, Норвежец Ярл Магнус Риибер потерял 44-секундное преимущество, случайно пойдя не в ту сторону, тогда как его соотечественник Йорген Граабак завоевал золото в скандинавском двоеборье (прыжки с большого трамплина) на Олимпиаде-2022.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.