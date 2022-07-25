Готов на сокращение зарплаты: в какой клуб хочет перейти Роналду

СМИ: португальский нападающий ищет команду, с которой он сможет играть в Лиге чемпионов. Он готов сократить свою зарплату примерно на 30 процентов, чтобы присоединиться к «Атлетико» Мадрид.

Криштиану Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальский нападающий ищет команду, с которой он сможет сыграть в Лиге чемпионов, и все больше и больше слухов и сообщений в СМИ указывают на то, что больше всего Роналду хочет перейти в «Атлетико» Мадрид.

Однако его переход не так прост. С одной стороны, «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать своего лучшего игрока на текущем трансферном рынке, по крайней мере, так сказал их тренер Эрик тен Хаг, когда его спросили об этом. С другой стороны, проблемой станет зарплата португальца, так как нападающий получает гонорара в размере 435 тысяч евро в неделю — это сумма, которая многим командам не по силам.

Но европейские СМИ сообщают, что Роналду готов сократить свою зарплату примерно на 30 процентов, чтобы присоединиться к «Атлетико».

Напомним, что протест против изменения климата задержал Тур де Франс в пятницу во время его 19-го этапа.

Курсор также сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.