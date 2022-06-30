Экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что «примет пулю» за путина*, и назвал российского лидера «человеком первого класса». Он также раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского и вмешательство США.

Выступая ранее в программе ITV «Доброе утро, Британия», 91-летний бывший генеральный директор Formula One Group, который ранее проводил время с путиным, сказал, что российский лидер делал «то, что, по его мнению, было правильным для россии», когда вторгался в Украину. Однако он возразил: «Как и многие деловые люди, мы время от времени допускаем ошибки».

'I'd still take a bullet for him.' Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin 'is a sensible person'. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU — Good Morning Britain (@GMB) June 30, 2022

Затем он раскритиковал Зеленского, человека, возглавлявшего борьбу против путинского вторжения в россию, которое произошло более четырех месяцев назад.

«Другой человек в Украине [Зеленский] раньше был комиком, и я думаю, что он, похоже, хочет продолжить эту профессию, — добавил Экклстоун. — Если бы он подумал, он бы приложил больше усилий, чтобы поговорить с путиным, который является разумным человеком, выслушал бы его и что-то сделал».

Экклстоун, который был арестован в Бразилии в прошлом месяце за незаконное ношение оружия при посадке в частный самолет, также успел раскритиковать США за то, что они «любят войны, потому что они продают много оружия», к ужасу ведущих, которые изо всех сил пытались прерывать его.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!