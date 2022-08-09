Стало известно о невероятном достижении 22-летнего голкипера «Лидс Юнайтед»

13:02, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Голкипер «Лидс Юнайтед» Иллан Мелье вошел в топ-50 вратарей по количеству сейвов, сделанных за всю историю Премьер-лиги, несмотря на то, что он сыграл всего 74 матча.

22-летний игрок присоединился к «Лидсу» на постоянной основе в 2020 году после того, как в предыдущем сезоне отличился в аренде.

С тех пор он был №1 под руководством Марсело Бьелсы и Джесси Марша, сталкиваясь с безумным количеством ударов за игру из-за экспансивного стиля игры своей команды.

Мелье сделал 288 сейвов в 74 матчах, четыре из которых приходятся на субботний победный матч со счетом 2:1 над «Вулверхэмптоном Уондерерс» и которые вывели его в топ-50 вратарей с наибольшим количеством сейвов в Премьер-лиге. Об этом сообщил @LUFC1992_v2 в Twitter.

Мелье отстает на семь сейвов от звезды «Ливерпуля» Алиссона, который за четыре года на «Энфилде» сделал 295 сейвов.

Напомним, что «Барселона» и Лионель Месси «открыли переговоры» о потрясающем возвращении игрока в 2023 году. 

Курсор ранее писал, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.

 

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Автор материала:
Ирен Давид
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