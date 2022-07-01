Исторический финал: молодежная сборная Израиля проиграла Англии на чемпионате Европы

Поистине невероятным достижением стало то, что молодежная сборная Израиля вышла в свой первый европейский финал. Сегодня Израиль боролся за чемпионство с Англией, однако проиграл со счетом 1:3.

Сегодня в пятницу в Трнаве, Словакия, молодежная сборная Израиля уступила Англии в финале Чемпионата Европы со счетом 3:1.

В конце первого тайма израильский футболист Оскар Глоч открыл счет, однако в начале второго тайма Англия нанесла ответный удар, когда Каллум Дойл забил в ворота Израиля. Далее команды сыграли дополнительное время, где были забиты решающие мячи: так, футболисты сборной Англии Карни Чуквуэмека и Аарон Рамси реализовали голы на 108 и 116 минутах соответственно, сделав счет 3:1.

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До старта матча премьер-министр Израиля Яир Лапид написал: «Несколько минут назад я позвонил тренеру молодежной команды Офиру Хаиму и пожелал ему и команде удачи перед финальной игрой. Весь народ Израиля поддерживает вас. Вы являетесь огромной гордостью народа Израиля и Государства Израиль. Вы уже доказали, что вы чемпионы, теперь идите и покажите это всему миру. Мы любим вас. Успехов».

Напомним, что полуфинальный матч против Франции тоже стал историческим для израильской команды, ведь она еще никогда не заходила так далеко. Игра, к слову, была захватывающей: Франция случайно забила в свои ворота на 30-й минуте, что дало Израилю преимущество 1:0. На 57-й минуте израильский полузащитник Эль-Ям Канчепольски отличился ударом головой, пробив мяч в ворота, и счет стал 2:0. Франция в итоге забила один гол, но проиграла 2:1.

19 июня Израиль провел свою первую игру на турнире, закончив с ничьей (2:2) матч против Сербии. Через три дня Израиль одержал победу над Австрией со счетом 4: 2. В субботу наша сборная проиграла Англии со счетом 0:1, но все же заняли второе место в своей группе и вышла в полуфинал.

Тренер Офир Хаим сказал Kan News в воскресенье, что выход в полуфинал был «чрезвычайно захватывающим» достижением для спортсменов.

Отметим, что победа над Францией в полуфинале впервые дала Израилю место на чемпионате мира FIFA среди юношей до 20 лет, который пройдет в Индонезии в 2023 году.

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Монголии.

Также наш сайт писал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы.