Маккаби Тель-Авив обыграл Хапоэль Ноф Хагалил со счетом 1:3

Джордже Йованович забил дважды, Дэн Биттон отличился еще одним голом, и уже в первом тайме не было сомнений, что «желтые» выиграют матч.

Вчера вечером, 28 февраля, «Маккаби» Тель-Авив зафиксировал свою пятую подряд победу в Премьер-лиге после того, как до текущей серии он не мог выиграть даже трех матчей подряд с начала сезона.

Так, команда Младена Крстайича ушла с поля победителем со счетом 1: 3 на выезде против «Хапоэль» Ноф Хагалил. Игра завершила 24-й тур Премьер-лиги.

Джордже Йованович забил дважды на ранних этапах (16 и 25), Дэн Биттон добавил еще один гол (44), благодаря чему «Маккаби» Тель-Авив улучшил свой рейтинг до 47 очков. Это всего на два очка меньше, чем у «Хапоэль» Беэр-Шева, занимающего вторую позицию в турнирной таблице.

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