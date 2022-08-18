Манчестер Сити внезапно сыграет с Барселоной на Камп Ноу: озвучена причина

Команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Вест Хэм» со счетом 2:0 на выезде в своем первом матче в Премьер-лиге, а затем разгромила «Борнмут» со счетом 4:0 на «Этихаде» в субботу.
В следующий раз «Сити» сыграет с «Ньюкаслом» на «Сент-Джеймс Парк» в воскресенье, а затем отправится в Каталонию, чтобы сразиться с «Барселоной» в товарищеском матче на «Камп Ноу» в среду, 24 августа.
«Барселона» объявила об этом на пресс-конференции в июне, на которой присутствовали бывший тренер «Барселоны» Гвардиола и нынешний президент клуба Жоан Лапорта.
К ним присоединился бывший вратарь и тренер клуба Хуан Карлос Унсуэ, у которого два года назад диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС).
Все доходы от матча будут направлены в Fundacion Luzon, благотворительную организацию по исследованию БАС.
«Это большая честь для нас», — сказал тогда Гвардиола.
«Мы хотим поблагодарить «Барсу» за то, что пригласили нас в это замечательное место. Мы расскажем нашим футболистам, почему этот матч так важен. Это достойно восхищения, и слова Унсуэ доказывают это. Я очень рад приехать. Сделав это, «Барселона» еще раз показала, почему она лучшая», — добавил каталонец.
Хотя причины такого необычного матча, несомненно, достойны уважения, решение провести его через три недели после начала нового сезона Премьер-лиги — и всего за три дня до следующей домашней игры клуба против «Кристал Пэлас» — вызвало недоумение у болельщиков.
Несмотря на непосредственную близость благотворительного матча к игре с «Пэласом», Гвардиола также сказал, что выставит сильную команду в Каталонии.
«Не волнуйтесь, мы привезем все самое мощное», — настаивал Гвардиола на пресс-конференции в июне.
Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.