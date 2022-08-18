Манчестер Сити внезапно сыграет с Барселоной на Камп Ноу: озвучена причина

«Это большая честь для нас», — сказал тогда Гвардиола.

«Мы хотим поблагодарить «Барсу» за то, что пригласили нас в это замечательное место. Мы расскажем нашим футболистам, почему этот матч так важен. Это достойно восхищения, и слова Унсуэ доказывают это. Я очень рад приехать. Сделав это, «Барселона» еще раз показала, почему она лучшая», — добавил каталонец.

Хотя причины такого необычного матча, несомненно, достойны уважения, решение провести его через три недели после начала нового сезона Премьер-лиги — и всего за три дня до следующей домашней игры клуба против «Кристал Пэлас» — вызвало недоумение у болельщиков.

Несмотря на непосредственную близость благотворительного матча к игре с «Пэласом», Гвардиола также сказал, что выставит сильную команду в Каталонии.