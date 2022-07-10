На кону участие на Олимпиаде: израильским фехтовальщикам не дают выехать на чемпионат в Каир

ШАБАК не дает нашей команде по фехтованию выехать в Каир. По словам руководителей Союза фехтовальщиков, проблема заключается в отсутствии координации в сфере безопасности между Израилем и Египтом.

Израильские фехтовальщики не будут участвовать в чемпионате мира в Каире, получив в субботу сообщение от службы безопасности Израиля о том, что их отъезд не одобрен. Это самое важное соревнование в году.

Все это произошло после того, как наши фехтовальщики заняли второе место на чемпионате Европы. Серебро дало команде хорошую стартовую позицию, чтобы войти в число лучших в мире фехтования.

Неучастие в чемпионате мира означает аннулирование шансов на олимпийскую мечту израильской команды, то есть ее участие на Олимпиаде в Париже стоит теперь под вопросом.

Союз фехтовальщиков заявил: «Мы все равно поедем в Каир, с охраной или без нее».

Напомним, что гимнаст Артем Долгопят, чемпион Олимпиады в Токио, повредил правую ногу и не будет участвовать в предстоящем чемпионате Израиля, который откроется в Хадар Йосефе 19 июля в рамках 21-х Маккабиадских игр.

Ранее Курсор писал, что 17-летний Михаил Брудин, сбежавший от войны в Украине, забрал золото в метании диска. Он завернулся в украинский флаг и вытащил фото своей еврейской бабушки, завоевавшей олимпийскую медаль в Мюнхене в 1972 году.

Также наш сайт сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы. Гимнастки из Израиля добились больших успехов на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2022 г., который прошел на прошлой неделе в Тель-Авиве, завоевав две золотые медали, четыре серебряные медали и одну бронзу.