Месси отбыл в Израиль: в сети показали видео

Бразильская звезда «ПСЖ» Неймар да Силва Сантос Жуниор, более известный как Неймар, тоже вылетел в Израиль.

Суперкубок Франции между «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и «Нантом» должен состояться на следующей неделе на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.

Звезда аргентинского футбола Лионель Месси с «ПСЖ» отбыли сегодня в Израиль, и в сети показали видео:

הנה זה בא: מסי בדרך לישראל >> pic.twitter.com/zTlOppXiPN — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) July 29, 2022

В последний раз Месси посещал Израиль в 2019 году в составе сборной Аргентины ради товарищеского матча против Уругвая.

Бразильская звезда «ПСЖ» Неймар да Силва Сантос Жуниор, более известный как Неймар, тоже вылетел в Израиль на матч.

Между тем, «Тоттенхэм Хотспур» сыграет с «Ромой» в Израиле вечером 30 июля на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе. Игра является частью Кубка I-Tech, в котором будут представлены местные технологии.

Билеты все еще доступны на матч между «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и «Нантом» 31 июля. Игра начнется в 21:00.

Напомним, что переход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико» невозможен.Об этом заявил президент мадридского клуба Энрике Сересо.

Кроме того, фанаты «Атлетико Мадрид» опубликовали заявление, в котором выразили «абсолютный отказ» от возможного подписания контракта с Роналду.

Еще Курсор писал, что болельщики турецкой команды вызвали негодование в сети, когда скандировали имя главы кремля во время матча «Фенербахче»-«Динамо».