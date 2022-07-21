Ничья Динамо и Фенербахче: результаты матчей Лиги чемпионов 20 июля

В среду, 20 июля, состоялось пять матчей второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов-2022/23.

Вчера в Лодзи состоялся первый поединок 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и стамбульским «Фенербахче».

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Наставник «бело-синих» Мирча Луческу в стартовом составе выпустил девять украинцев и двух легионеров – Томаша Кендзеру и Беньямина Вербича.

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Первый тайм прошел в достаточно быстром темпе и почти без опасных моментов. Чуть острее выглядели атаки турецкой команды, а лучший шанс открыть счет на 14-й минуте получил Валенсия. Однако после его удара головой киевлян спас Георгия Бущана.

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Во втором тайме номинальные хозяева стали активнее, и у них сразу появились возможности для успешной атаки. Сначала Попов головой пробил чуть выше ворот, затем с хорошей позиции промахнулся Сидорчук, а на 71-й минуте Беседин отлично выполнил обводной удар, но мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки.

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Фенербахче ответил мощным ударом Бруми, однако Бущан кулаками перевел мяч на угловой. В итоге – 0:0.

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Ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо состоится 27 июля в Стамбуле.

В среду, 20 июля, состоялось еще четыре матча второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов-2022/23.

«Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Братислава, Словакия) – 1:2 (0:0)

ГИК (Финляндия) – «Виктория» (Пльзень, Чехия) – 1:2 (0:1)

«Марибор» (Словения) – «Шериф» (Молдова) – 0:0

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Олимпиакос» (Греция) – 1:1 (0:1)

Ранее мы писали, что «Маккаби» из Хайфы начал свой европейский сезон, приняв сегодня на стадионе «Сэмми Офер» «Олимпиакос» в матче второго тура первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.