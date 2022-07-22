Пережил Холокост и стал легендой спорта: 86-летний Шауль Ладани принял участие в Маккабиаде

Шауль Ладани принял участие в марафоне Маккабиады Jerusalem Night Run. Легенде спорта вручили специальную медаль и сфотографировали на подиуме.

В марафоне Маккабиады принял участие переживший Холокост израильский легкоатлет-рекордсмен и двукратный олимпиец. Ему принадлежит мировой рекорд в ходьбе на 50 миль (7:23:50) и национальный рекорд Израиля в ходьбе на 50 километров (4:17:07). Он бывший чемпион мира по ходьбе на 100 км.

«Этот вдохновляющий человек — Шауль Ладани, ему 86 лет. Он пробежал Jerusalem Night Run за 4 часа 27 минут! Шауль пережил Холокост, установил мировой рекорд в беге на 50 миль и представлял Израиль на двух Олимпийских играх», — написали на официальной странице Маккабиады.

Мужчине вручили специальную медаль и сфотографировали на подиуме.

Марафон Jerusalem Night Run проходил в понедельник с 19:00 до 22:00 в рамках Маккабиады. В нем приняли участие тысячи бегунов из Израиля и со всего мира.

Забег начался и закончился возле Кнессета. Полицейские, пограничники и волонтеры дежурили вдоль дорог во время и после марафона.

Напомним, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.