Гонщик израильской команды выиграл 16-й этап Тур де Франс: яркие фото

Уго Уль стал победителем 16-го этапа Тур де Франс-2022. В борьбе из отрыва он опередил Валентена Мадуаса и Майкла Вудса.

Лидерство в общем зачете сохранил датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo Visma».

Еще один канадец из израильской команды, Майкл Вудс, занял третье место. Он пересек финишную черту через минуту и ​​10 секунд после победителя. Израильтянин Гай Нив занял 83-е место.

Владелец команды Сильван Адамс сказал в конце: «Я так горжусь командой. Огромная победа для Уго. Он спортсмен и гонщик, который так много работает, с прекрасной трудовой этикой».

«Израильская команда Premier Tech сделала Израиль гигантом в самой крупной гонке и впереди всего мира. И не один раз, а 5: дважды с огромными победами и еще 3 раза на подиуме. Это замечательно», — добавил Адамс.

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