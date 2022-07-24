ПСЖ сыграет в Израиле: палестинские активисты обратились к общественности

«Поддержите палестинские клубы, чьи игроки потеряли жизни и конечности из-за израильских солдат и военных нападений», — призвали в BDS.

Глобальная политическая кампания и общественное движение BDS, призывающее к экономическому и политическому давлению на Израиль, выпустила заявление, где осудила мировые футбольные клубы за сотрудничество с Израилем.

«Некоторые футбольные команды прямо позиционируют себя на неправильной стороне истории, позволяя использовать свои знаменитые имена для спортивного отмывания преступлений Израиля против палестинцев», — говорится в заявлении.

По их словам, «Ювентус», «Атлетико Мадрид», «Рома», «Тоттенхэм», «Пари Сен-Жермен» и «Нант» планируют матчи в «апартеидном Израиле» в ближайшие недели. Уругвай планирует тренироваться в Израиле перед чемпионатом мира этой осенью, а израильские СМИ сообщают о матче с Испанией.

«Палестинские клубы, игроки которых погибли и получили травмы в результате израильских солдат и военных нападений, обратились к клубам с письменным призывом отменить эти матчи», — пишут BDS.

Организация опубликовала соответствующее письмо, предложив своим последователям разослать его упомянутым клубам.

Напомним, что протест против изменения климата задержал Тур де Франс в пятницу во время его 19-го этапа.

Курсор также сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.