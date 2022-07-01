Топ игроков с наибольшим количеством голов и передач под руководством Пепа Гвардиолы

Габриэль Жезус – 136 (95 голов, 41 результативная передача)
Жезус занимает пятое место среди самых результативных игроков за управленческую карьеру Пепа Гвардиолы, забив 95 голов с момента подписания контракта с «Манчестер Сити» в 2017 году.
Сериго Агуэро – 151 (124Г, 27Р)
Рекордный бомбардир «Манчестер Сити» оставался главной угрозой для ворот противника в ранний период пребывания Гвардиолы в должности, забив 124 гола под руководством испанца.
Кевин Де Брюйне – 175 (70Г, 105Р)
Кевин Де Брюйне принимал непосредственное участие в 175 голах за «Манчестер Сити» с момента назначения Гвардиолы в 2016 году, кроме того, бельгийский полузащитник входит в число лучших творческих талантов мирового футбола.
Рахим Стерлинг – 186 (120Г, 66Р)
Рахим Стерлинг, похоже, собирается покинуть «Манчестер Сити» этим летом после того, как его роль в прошлом сезоне сократилась. Тем более «Челси» заинтересован в сделке с ним.
Лионель Месси – 291 (211Г, 80Р)
Неудивительно, что Лионель Месси возглавляет этот рейтинг, наслаждаясь пиковыми сезонами своей рекордной карьеры под руководством Гвардиолы в «Барселоне».
Месси забил потрясающие 211 голов всего в 219 играх под руководством Гвардиолы, добавив при этом еще 80 результативных передач.
Ранее редакция Курсора сообщала, что израильская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Монголии.
Также наш сайт писал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы.