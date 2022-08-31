Тренер Джошуа рассказал, что происходило с британцем после боя с Усиком

По словам Роберта Гарсии, его подопечный после поражения от украинца Александра Усика однозначно вернеться в большой бокс.

Тренер британского боксера Энтони Джошуа Роберт Гарсия рассказал, что его подопечный, несмотря на поражение от украинца Александра Усика, однозначно вернеться в большой бокс.

Об этом сообщает портал Obozrevatel.

По словам американского специалиста, он уверен, что Эй-Джей и без его помощи сможет еще не раз радовать своих поклонников победами.

«Сможет ли Энтони Джошуа вернуться в бокс? Да, он вернется. Со мной или без меня, но он вернется, и после своего возвращения он станет сильнее», – сказал Гарсия.

Как сообщал Курсор, 20 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в реванше. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Таким образом, украинец сохранил звание чемпиона мира.

Также Курсор писал о том, что после поражения Джошуа со злости выбросил чемпионские пояса Усика с ринга. Энтони пытался вырваться из окружения своей команды, чтобы уйти в подтрибунное помещение. Затем, после небольшой дискуссии с тренерами, Джошуа вернулся на ринг, чтобы поговорить с Александром Усиком.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Энтони Джошуа молча плакал во время пресс-конференции после поражения от Александра Усика в бое-реванше в Джидде, Саудовская Аравия.

Джошуа дал понять СМИ, как сильно он хотел выиграть поединок. Когда его спросили, гордится ли он тем, как он сплотился в девятом раунде, Джошуа сказал, что ему трудно гордиться тем, как он выступил прошлой ночью. В этот момент Джошуа начал плакать.

Также мы сообщали о том, что известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд считает возможным проведение третьего боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.