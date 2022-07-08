Тройной успех: израильские дзюдоисты завоевали медали на турнире Большого шлема в Будапеште

Гефен Примо (до 52 кг) завоевала бронзовую медаль после упорного боя с немкой. Это ее первая медаль с ноября 2021 года, и теперь она с улыбкой поднялась на пьедестал.

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Еще одну бронзовую медаль для израильской делегации заработал Таль Фликер (до 66 кг). В своем финальном поединке он одолел соперника из Франции.

Тимна Нельсон Леви (до 57 кг) завершила идеальный вечер для израильской делегации в Будапеште, победив дзюдоистку из Португалии и тоже получив бронзу.

Напомним, что гимнаст Артем Долгопят, чемпион Олимпиады в Токио, повредил правую ногу и не будет участвовать в предстоящем чемпионате Израиля, который откроется в Хадар Йосефе 19 июля в рамках 21-х Маккабиадских игр.

Ранее Курсор писал, что 17-летний Михаил Брудин, сбежавший от войны в Украине, забрал золото в метании диска. Он завернулся в украинский флаг и вытащил фото своей еврейской бабушки, завоевавшей олимпийскую медаль в Мюнхене в 1972 году.

Также наш сайт сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы. Гимнастки из Израиля добились больших успехов на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2022 г., который прошел на прошлой неделе в Тель-Авиве, завоевав две золотые медали, четыре серебряные медали и одну бронзу.