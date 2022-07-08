Накануне чемпионата Европы: звезда израильской спорта получил травму

По словам медицинской бригады, у гимнаста травма ноги, которая помешает ему участвовать в чемпионате Израиля. Под вопросом и его появление на чемпионате Европы примерно через пять недель в Мюнхене.

Гимнаст Артем Долгопят, чемпион Олимпиады в Токио, повредил правую ногу и не будет участвовать в предстоящем чемпионате Израиля, который откроется в Хадар Йосефе 19 июля в рамках 21-х Маккабиадских игр.

Долгопят должен был нести факел Маккабиады на церемонии открытия в предстоящий вторник в Иерусалиме вместе с олимпийской чемпионкой по гимнастике Линой Ашрам.

Спортивный клуб «Маккаби» из Тель-Авива сообщил, что гимнаст страдает от боли в ноге. После получения диагноза медицинская бригада и его тренерский штаб во главе приняли решение отказаться от его выступления на чемпионате Израиля. Под вопросом и его появление на чемпионате Европы примерно через пять недель в Мюнхене.

Долгопят заявил: «Я разочарован ситуацией, в которую попал на данный момент. Жаль, что это случилось со мной перед чемпионатом Израиля и чемпионатом Европы».

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