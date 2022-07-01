Уклонялся от армии: сотрудники военкомата задержали известного российского хоккеиста

Известный российский хоккеист Иван Федотов был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге. Спортсмен не стал спорить.

25-летний воротарь сборной рф* по хоккею подозревается в уклонении от службы в армии.

Об этом пишет российское издание «Спорт-Экспресс».

Как сообщают местные СМИ, оперативники уголовного розыска встретили Федотова на выходе из ледовой арены в Купчино и предложили ему проехать в военкомат. Хоккеист не стал спорить.

Сообщается, что в полицию в отношении Ивана обратились из военной прокуратуры. Там считают, что есть достаточно оснований полагать, что хоккеист нарушил закон.

Федотову может грозить до двух лет лишения свободы согласно статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы».

Он выступал за хоккейный клуб ЦСКА и формально является военнослужащим. В межсезонье Федотов подписал контракт с «Филадельфией», чтобы продолжить карьеру в НХЛ.

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