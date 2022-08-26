В сети показали один из самых недооцененных голов в истории Премьер-лиги

«Канониры» во главе с Унаи Эмери принимали «Лестер Сити» Клода Пюэля на стадионе «Эмирейтс».

Третий гол «Арсенала» был лучшим из всех, он был настолько хорош, что должен войти в историю как один из лучших голов, когда-либо забитых в истории английского футбола, пишет портал SportBible.