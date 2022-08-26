В сети показали один из самых недооцененных голов в истории Премьер-лиги

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Спорт
в сети показали один из самых недооцененных голов в истории премьер-лиги 26 августа, 2022
Фото: pixabay.com

Один из самых недооцененных голов за всю историю Премьер-лиги был забит «Арсеналом» еще в 2018 году.

«Канониры» во главе с Унаи Эмери принимали «Лестер Сити» Клода Пюэля на стадионе «Эмирейтс».

Третий гол «Арсенала» был лучшим из всех, он был настолько хорош, что должен войти в историю как один из лучших голов, когда-либо забитых в истории английского футбола, пишет портал SportBible.

Когда вратарь «лисиц» Каспер Шмейхель выбежал из своей линии, Озил продемонстрировал настоящее мастерство, перебросив мяч на Обамеянга, который был незамеченным и ждал, чтобы забить. Об этом голе, к сожалению, мало говорили.

После матча тренер «Арсенала» Эмери высоко оценил игру Озила. 

Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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Автор материала:
Ирен Давид
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