Видео, на котором Криштиану Роналду сбивают с ног во время матча с Брентфордом, стало вирусным

Инцидент произошел на второй минуте дополнительного времени в конце первого тайма, когда «МЮ» проигрывал «Брентфорду» со счетом 4:0.
Роналду удалось наконец-то коснуться мяча после неудачного тайма, но 20-летний защитник «Брентфорда» сбил футболиста с ног. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» буквально «улетел».
Один из фанатов пошутил под видео: «Криштиану Роналду на 17 лет старше Аарона Хики… мальчик вообще не проявляет уважения».
Напомним, что «МЮ» проиграл «Брентфорду» со счетом 4:0 и опустился на последнюю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, впервые с 1992 года.
После игры тренер «Манчестера» Тен Хаг сказал BBC Sport: «Команда должна взять на себя ответственность. Мне очень жаль болельщиков — они сделали все, чтобы поддержать нас, но мы их подвели».
Напомним, что Габриэль Жезус открыл свой счет в Премьер-лиге за «Арсенал». Видео с голом, который потряс болельщиков, смотрите здесь.
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Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.