Видео, на котором Криштиану Роналду сбивают с ног во время матча с Брентфордом, стало вирусным

Напомним, что «МЮ» проиграл «Брентфорду» со счетом 4:0 и опустился на последнюю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, впервые с 1992 года.

После игры тренер «Манчестера» Тен Хаг сказал BBC Sport: «Команда должна взять на себя ответственность. Мне очень жаль болельщиков — они сделали все, чтобы поддержать нас, но мы их подвели».

Напомним, что Габриэль Жезус открыл свой счет в Премьер-лиге за «Арсенал». Видео с голом, который потряс болельщиков, смотрите здесь.