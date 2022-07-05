«Я в ужасе»: задержанная в рф олимпийская чемпионка обратилась к Байдену за помощью

31-летняя двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Гринер была арестована 17 февраля по обвинению в хранении масла каннабиса, когда возвращалась играть за свою российскую команду.

Бриттни Гринер обратилась к президенту Джо Байдену в письме, переданном в Белый дом через ее представителей, в котором говорится, что она опасается, что может никогда не вернуться домой. Она попросила Байдена «не забывать о ней и других американских заключенных».

I am very concerned about #BrittneyGriner and her holistic well being. I urge U.S. government officials, including our State Department, to persist in working diligently to expedite Brittney’s release. #WeAreBG pic.twitter.com/QDAF6LxbOK — Be A King (@BerniceKing) July 3, 2022

Агент Гринер Линдси Кагава Колас сообщила, что письмо было доставлено в понедельник. Большая часть содержания письма президенту Байдену остается конфиденциальной, хотя представители Гринер поделились несколькими строчками из рукописной записки.

«…Когда я сижу здесь, в русской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, без олимпийской майки и каких-либо достижений, я в ужасе оттого, что могу остаться здесь навсегда», — написала Гринер.

Двукратная олимпийская чемпионка находится в разгаре судебного процесса в россии*, который начался на прошлой неделе после того, как она была арестована 17 февраля по обвинению в хранении масла каннабиса, когда возвращалась играть за свою российскую команду. Суд возобновится в четверг.

Напомним, что израильское дзюдо продолжает приносить свои плоды. Так, израильтянин Даниэль Капелюшник завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг на турнире в Румынии.

Еще Курсор писал, что появились первые фотографии участников израильской команды на Тур де Франс.