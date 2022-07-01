Тур де Франс-2022: появились первые фотографии участников израильской команды

Легендарная многодневка стартовала сегодня с 13-километровой разделки в датском Копенгагене. Всего Дания примет три стартовых этапа Тура.

Компания Israel-Premier Tech, финансируемая израильско-канадским миллиардером Сильваном Адамсом, выступает на Тур де Франс в этом году наряду с четырехкратным победителем Крисом Фрумом и такими велогонщиками, как Майкл Вудс и Якоб Фульсанг.

Первые фотографии со спортсменами израильской команды смотрите ниже.

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37-летний Крис Фрум надеется на успешный камбэк в этом Тур де Франс после ужасной аварии на Dauphine 2019 года.

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В сегодняшнем интервью легенда велоспорта Брэдли Уиггинс назвал Криса Фрума лучшим гонщиком Тур де Франс своего поколения и выразил надежду, что участник израильской команды станет чемпионом в пятый раз.

Отметим, что команда Israel-Premier Tech получила круглосуточное присутствие полиции с момента прибытия в Копенгаген, где проходит турнир.

Компания Israel-Premier Tech подтвердила, что присутствие полиции связано с терактом в Большой синагоге в датской столице семь лет назад.

«После теракта возле Большой синагоги в Копенгагене в 2015 году полиция всегда сопровождает израильскую делегацию, когда она находится в городе, — рассказала команда. — Это не по запросу команды, а просто по умолчанию датской полиции».

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