Зинченко покинул «Сити», чтобы присоединиться к «Арсеналу» за 30 миллионов фунтов стерлингов.
Это положило конец шестилетнему пребыванию украинца на «Этихаде». За это время он помог клубу выиграть четыре титула Премьер-лиги.
После того, как его переход в «Арсенал» был подтвержден, Зинченко получил возможность попрощаться со своими товарищами по команде «Сити».
На кадрах с его выступлением перед командой видно, как явно эмоциональный Зинченко обнимает тренера Хосепа Гвардиолу перед тем, как поговорить со своими товарищами по команде.
«Прежде всего я хотел бы сказать огромное спасибо фантастическому персоналу за эту удивительную возможность сыграть небольшую роль в этом потрясающем клубе», — сказал Зинченко.
«Я даже не мог мечтать, что однажды стану игроком «Сити». Я думал, что это невозможно. Каждый день, который я проводил здесь, я многому учился у всех — у всех вас», — сказал он.
Зинченко продолжил: «Хочу сказать спасибо всем, от кухни до медперсонала. Мой телефон доступен для вас 24 часа, вы это знаете. Все вы, а не только игроки и тренерский штаб, продолжайте делать то, что вы делаете, и вы всего добьетесь. Все вы фантастичны внутри, каждый человек невероятен».
Затем Зинченко ненадолго потерял самообладание и, кажется, заплакал.
«Я так тебя люблю, и ты будешь здесь всегда», — добавил украинец, говоря о «Сити» и указывая на свое сердце.
Курсор ранее писал, что болельщики турецкой команды вызвали негодование в сети, когда скандировали имя главы кремля во время матча «Фенербахче»-«Динамо».