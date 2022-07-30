Зинченко эмоционально попрощался с товарищами по Манчестер Сити: трогательные кадры

Зинченко продолжил: «Хочу сказать спасибо всем, от кухни до медперсонала. Мой телефон доступен для вас 24 часа, вы это знаете. Все вы, а не только игроки и тренерский штаб, продолжайте делать то, что вы делаете, и вы всего добьетесь. Все вы фантастичны внутри, каждый человек невероятен».

Затем Зинченко ненадолго потерял самообладание и, кажется, заплакал.

«Я так тебя люблю, и ты будешь здесь всегда», — добавил украинец, говоря о «Сити» и указывая на свое сердце.

Курсор ранее писал, что болельщики турецкой команды вызвали негодование в сети, когда скандировали имя главы кремля во время матча «Фенербахче»-«Динамо».