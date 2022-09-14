Звезда Барселоны Роберт Левандовски прервал молчание после поражения от Баварии

Звезда «Барселоны» Роберт Левандовски пережил разочаровывающий вечер, когда мюнхенская «Бавария» выиграла его клуб со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов во вторник вечером.

Звезда «Барселоны» Роберт Левандовски признал, что это была «тяжелая» ночь для его клуба, поскольку во вторник вечером они проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов.

Игрок сборной Польши вернулся на «Альянц Арену» впервые после переезда из Германии в летнем трансферном окне.

Голы Эрнандеса и Сане после перерыва изменили ход игры, и команда Юлиана Нагельсмана сумела добиться важной победы.

Хотя Левандовски представлял угрозу в первом тайме, 34-летний игрок уступил во втором матче своей старой команде.

После поражения бывшая звезда «Баварии» признал в Инстаграме, что это была «тяжелая» ночь для него самого и его товарищей по команде, когда они потерпели поражение.

«Это был тяжелый вечер. Теперь пришло время сосредоточиться на будущем», — написал он, поделившись фотографией, на которой он аплодирует болельщикам на стадионе.

Левандовски находится в отличной форме с тех пор, как в летнее трансферное окно перешел в «Барселону» из «Баварии».

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