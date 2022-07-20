Звезда NBA станцевал еврейскую хору во время свадьбы: видео стало вирусным

07:26, Сегодня
Спорт
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Фото: depositphotos.com

В минувшие выходные Эмбиид «завирусился», когда в социальных сетях распространились ролики с ним, присоединившемся к еврейскому брачному веселью.

Звезда НБА Джоэл Эмбиид присоединился к танцу хора и поднялся на стуле на недавней свадьбе друга-еврея.

Свадьба состоялась в Напе, штат Калифорния, брак заключили Майкл Ратнер — режиссер, снявший документальный фильм о жизни Эмбиида, и Лорен Ротберг, глава бренда Rhode, новой линии по уходу за кожей Хейли Бибер.

Как сообщает New York Post, как Ратнер, так и Ротберг поделились видео с Эмбиидом в своих аккаунтах в Instagram.

В одном из них пятикратный участник Матча звезд танцует хору, которая часто рассматривается как самый популярный круговой танец среди евреев во всем мире; в других он показан с женщиной на поднятом стуле в центре круга — эта часть народного танца является еще одной обычной традицией на еврейских свадьбах.

28-летний Эмбиид, известный своим чувством юмора, также близок с владельцем «Сиксерс» Джошем Харрисом, который является евреем.

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Автор материала:
Ирен Давид
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