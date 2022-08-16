Звезды Манчестер Юнайтед обратились к совету директоров из-за неудачного старта в Премьер-лиге

У «Юнайтед» получилось абсолютно катастрофическое начало сезона Премьер-лиги: он проиграл «Брайтону» в первый уик-энд, а вслед за этим в воскресенье «Брентфорд» разгромил «МЮ» со счетом 4:0.
Этот результат опустил клуб на последнее место в таблице с нулем очков.
По сообщению Mirror, старшие игроки, в том числе Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд, Гарри Магуайр, Люк Шоу и Бруно Фернандеш, призвали правление сделать больше трансферов, чтобы спасти ситуацию.
«Юнайтед» и тренер команды Эрик Тен Хаг явно задержали свои летние сделки из-за того, что они нацелились на Френки де Йонга, но до сих пор не смогли подписать его.
Еще неизвестно, прислушается ли правление к игрокам, ведь до сих пор оно игнорирует разгненаванных болельщиков.
Напомним, что Габриэль Жезус открыл свой счет в Премьер-лиге за «Арсенал». Видео с голом, который потряс болельщиков, смотрите здесь.
Еще мы писали, что «Манчестер Юнайтед» готов расторгнуть контракт с Криштиану Роналду, если он не улучшит свое отношение к клубу.
Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.