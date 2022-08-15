Манчестер Юнайтед пригрозил расторгнуть контракт с Криштиану Роналду — СМИ

Согласно сообщениям СМИ, крупные клубы решили не подписывать контракт с 37-летним футболистом, включая «Милан» и «Интер».

Несмотря на желание уйти, Роналду в субботу вечером вышел на поле в составе «Юнайтед» и был крайне смущен разгромом 4:0 от «Брентфорда». Проигрыш опустил клуб на последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Роналду даже не удосужился похлопать болельщикам или пожать руку Эрику тен Хагу, когда закончился матч.

Теперь, согласно Sky Sports, Роналду сказали изменить свое отношение к клубу, иначе с ним расторгнут контракт.

Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» опровергает данную информацию.

Напомним, что Габриэль Жезус открыл свой счет в Премьер-лиге за «Арсенал». Видео с голом, который потряс болельщиков, смотрите здесь.