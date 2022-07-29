Бессоница: врачи предложили эффективный способ быстро уснуть

Исследования доказали, что для быстрого засыпания необходимо снизить уровень скопившегося за день гормона стресса кортизола. Как нормализовать гормональный фон и обеспечить выброс серотонина, рассказали британские ученые.

Проблемы с засыпанием характерны для многих людей. После тяжелого и напряженного трудового дня с бессоницей сталкиваются люди разных профессий, сфер деятельности и социального статуса.

Издание greenpost сообщило, что британские ученые предложили очень простой способ для быстрого засыпания — это объятия.

Ученые проводили исследования и выяснили, что выработка в течение дня кортизола, гормона стресса, мешает уснуть вечером. Поэтому, прежде всего, нужно снизить количество кортизола в крови.

Доказано, что объятия положительно влияют на гормональный фон. Исследователи выяснили, что уровень стрессового гормона снижается, когда человек удобно устраивается в кровати в объятиях любимого человека. В такой момент тело расслабляется и успокаивается, а в организме выделяется гормон серотонин, который крайне важен для сна и правильного прохождения всех его фаз.

Врачи обратили внимание, что нейтрализация последствий стресса после прикосновений близкого человека регулирует работу сердечно-сосудистой системы и поддерживает иммунную систему.

Также при объятиях происходит выброс дофамина, который помогает снять напряжение с мышц. По словам ученых, объятия являются прекрасным средством для борьбы с депрессией и помогают справиться с докучливой бессонницей.

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