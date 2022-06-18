Диетолог рассказал о пользе хлеба и макарон

Диетолог Алексей Калинчев считает, что людям, которые занимаются спортом, однако имеют дефицит веса, весьма полезно употреблять хлебобулочные и макаронные изделия.

Известный эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев считает, что макаронные и хлебобулочные изделия не только безвредны, но и необходимы.

Врач отметил, что эти продукты нельзя назвать однозначно полезными, но они не навредят здоровью. Он заявил, что хлеб и макароны полезны для людей с дефицитом веса.

По словам Калинчева, в целом хлеб и макароны следует употреблять тем, кто испытывает большие физические нагрузки, работает или занимается спортом, однако не имеет избыточного веса.

«Хлеб и макароны безвредны для молодых, здоровых и активных людей. Такая пища даже показана к употреблению худым людям с недостаточным весом. Многие забывают, что около 40 процентов населения не имеют проблем с лишним весом. Хлебобулочные и макаронные изделия рекомендованы людям с избыточным весом и высоким потреблением энергии. Например, людям тяжелого физического труда и спортсменам», — подчеркнул врач.

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