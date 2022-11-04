Названы три причины, по которым нужно регулярно использовать яичную маску для лица

Яичные маски для лица помогут вам получить долгожданное сияние и бороться с прыщами, а также с признаками старения.

Чтобы помочь вам начать путь к омоложению кожи, медпортал HealthShots представид три причины, по которым вашей коже нужна маска для лица из яиц.

1. Отлично тонизирует и уменьшает прыщи

Яичные белки укрепляют кожу, удаляя излишки грязи, жира и мертвых клеток. Кроме того, яйца помогают предотвратить появление прыщей, поскольку фермент лизоцим убивает вызывающие прыщи бактерии.

2. Яйца хорошо увлажняют кожу.

Маски для лица на основе яиц могут увеличить увлажнение кожи, поскольку белки действуют как увлажнители.

3. Омолаживающие свойства яиц

Протеины в маске для лица на яичной основе помогают удерживать влагу на коже, обеспечивая омолаживающие свойства. Увлажнение, обеспечиваемое яйцами, делает кожу более упругой, а линии и морщины — менее заметными.

Кроме того, яйца содержат жирные кислоты омега-3, селен, биотин и цинк, которые способствуют выработке клеточного жира в организме, что имеет решающее значение для обновления клеток и, таким образом, восстанавливает поврежденную кожу.

Яичные белки также содержат 18 незаменимых аминокислот, которые отлично подходят для предотвращения старения кожи и вредного воздействия ультрафиолетовых излучений.

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