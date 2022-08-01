Какой хлеб на завтрак мешает похудеть

Несмотря на то, что существует множество вариантов здорового хлеба , есть один тип — обработанный, сладкий, — который стоит избегать в рационе.

Тренер по похудению Джоди Браверма и диетолог Дженнифер Аллура рассказали о том, без какого хлеба лучше обойтись и чем его заменить.

Помимо круассанов с низким содержанием клетчатки и другой нездоровой утренней выпечки с сахаром, есть один вид хлеба, который вы можете использовать при приготовлении «здоровой» еды, но он на самом деле совсем не полезен.

«Белый хлеб из рафинированного зерна и хлеб с добавлением сахара запрещены, — говорит Брейверман. — Очищенное зерно было лишено большей части питательных веществ и клетчатки во время обработки». Ваше тело, объясняет она, очень быстро расщепляет рафинированные зерна на сахара. Затем они быстро всасываются в кровь. «На самом деле это ненамного лучше, чем есть чистый сахар», — добавляет Брейверман.

«Очищенные зерна, как и сахар, вызывают колебания уровня сахара в крови, которые могут вызвать у вас чувство усталости и вялости вскоре после еды», — сказала она. Это, по ее словам, может усугубить тягу к еде и переедание. Из-за низкого содержания клетчатки и белка эти виды хлеба «мало способствуют» насыщению, что делает их «пустыми калориями».

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