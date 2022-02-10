Эксперт назвал продукты, которые защищают организм от рака

Уильям Ли заявил, что помидоры, ягоды, квашеная капуста и еще ряд продуктов содержат много полезных минералов, которые тормозят процесс развития рака в организме.

Известный американский врач Уильям Ли составил список продуктов, которые могут снизить риск развития рака.

Прежде всего, по мнению эксперта, нужно употреблять овощи, особенно помидоры, которые защищают от онкологии. Они содержат много полезных минералов, особенно ликопин, который тормозит процесс мутации в организме.

Ягоды, квашеная капуста, соя, зеленый чай и йогурт оказывают аналогичное действие. Кроме того, эксперты обращают внимание на пользу картофеля, черники и грецких орехов в этом отношении.

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