Эксперты назвали крупу, которую опасно разогревать повторно

Продукты питания способны испортится в считанные минуты, и даже с виду свежий ингредиент или целое блюдо может не являться таким по своему составу или характеристиками.

Иногда продукты можно испортить собственноручно, например, повторно разогрев блюдо. И очень часто такое блюдо уже не пригодно к употреблению, но люди об этом не знают, и рискуют отравиться. Например, некоторые из них могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. И ученые сделали необычное открытие определив, что среди всех круп вредоносным после разогрева становится именно рис.

Подробнее об этом информирует сайт greenpost.ua.

Оказывается, все дело в том, что в рисе могут находиться споры бактерий Bacillus cereu, которые выживают в процессе приготовления блюда, во время термической обработки. Данный вид бактерий способен спровоцировать пищевые токсикоинфекции у человека.

При этом, специалисты утверждают, что рис нужно класть в холодильник не позже, чем через час после его подачи на стол. При комнатной температуре вредные микроорганизмы начинают активно размножаться, и тогда блюдо и вовсе будет не пригодно к употреблению. И в целом, готовый рис не рекомендуется хранить больше суток даже в холодильнике.

Эксперты утверждают, что если съесть рис с бактериями Bacillus cereus, можете заболеть, а также получить рвоту или диарею в течение нескольких часов после приема пищи. И тогда необходимо будет прибегнуть к медицинским препаратам, чтобы избавится от неприятных симптомов и причин отравления.

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