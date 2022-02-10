Эксперты назвали салат, который снижает давление

Ученые из США назвали простое сочетание из двух продуктов, которое поможет значительно снизить кровяное давление и контролировать уровень холестерина.

По данным Американской ассоциации сердца, более миллионы людей в мире страдают от высокого кровяного давления.

Эксперты утверждают, что для борьбы с высоким кровяным давлением необходимо правильное питание.

По мнению ученых, чеснок и огурец помогают контролировать нагрузку на кровеносную систему.

Огурцы богаты калием и пищевыми волокнами. Калий уравновешивает содержание натрия в крови и помогает бороться с атеросклерозом (образование бляшек в кровеносных сосудах). Диетическая клетчатка помогает снизить уровень холестерина и регулировать кровяное давление.

Также убедительно доказана способность чеснока контролировать высокое кровяное давление, уровень холестерина и другие заболевания. Он содержит полезное соединение под названием аллицин.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, как образование влияет на психическое здоровье. Более высокий уровень образования ассоциируется с лучшим психическим здоровьем. Причинно-следственные связи, как известно, установить сложно, и, как правило, они имеют множество факторов. Также сообщалось, что известный врач рассказал, сколько воды в день надо пить. Человек на 60% состоит из воды и именно поэтому важно поддерживать баланс воды в организме. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, к чему может привести недостаток воды.

Кроме того, названы сочетания продуктов, которые помогут похудеть. Авторитетные диетологи заявили, что при помощи простых комбинаций продуктов можно не только вкусно перекусить, но и поспособствовать снижению веса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.