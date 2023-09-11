Известный тренер рассказал, действительно ли полезен стакан теплой воды с медом натощак

Привычка пить теплую воду натощак, несомненно, идет на пользу вашему здоровью. А вот мода добавлять в эту воду мед вызывает уйму вопросов.

Ранее во всем мире стало популярным пить теплую воду утром натощак. Медики считают, что эта привычка смогла оздоровить часть населения планеты и позитивно повлияла на их иммунитет. Но в последний год так называемые эксперты и "зожники" из соцсетей массово рекомендуют пить утром теплую воду с медом. Хотя, оказывается, такая добавка к воде далеко не так полезна.

Об этом рассказал тренер и эксперт по питанию из Львова Виктор Мандзяк в Facebook.

По его словам, такой напиток - это всего лишь сладкая вода. Он объяснил, что взаимодействие теплой воды и меда никак не влияет на полезные свойства каждого продукта. Поэтому он предложил разобрать полезные свойства каждого ингредиента по отдельности. Итак, стакан теплой воды - ускоряет метаболизм, восполняет нехватку жидкости. Наш организм нуждается в среднем 2,5 литра в день. Абсолютно неважно, какая это вода - теплая или холодная. Утром, в обед или вечером – неважно. Неважен и источник этого H2O: обычная вода, чай, сок, яблоко, хлеб, эндогенная вода, образующаяся в организме в процессе окислительного фосфорилирования, отмечает эксперт. Конечно, лучше всего пить именно воду - в ней нет калорий и она быстрее всего обрабатывается организмом.

Мед тоже полезен сам по себе. Но в одной ложке меда содержится приблизительно 0,112% дневной нормы калия; 0,352% железа; 0,176% витамина C; 0,208% витамина B5. То есть, в чайной ложке меда ни одного микронутриента, который содержится даже в количестве 1% от дневной нормы. То есть, пользы от стакана теплой воды с чайной ложкой меда натощак никакой. Куда лучше выпивать нужное количество воды в день, заменяя ею сладкие напитки. А мед есть вместо сладостей.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.