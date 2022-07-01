Какие продукты и напитки лучше не брать с собой на пляж: советы экспертов

Употребление неправильных продуктов может вызвать ухудшение самочувствия, вздутие живота и дискомфорт. Более того, некоторые продукты питания и напитки могут даже сделать вас более чувствительными к ультрафиолетовым лучам.

Прежде всего, обязательно возьмите на пляж много воды. А вот охлажденные напитки со льдом лучше не пить. Разница температур может спровоцировать боли в горле или спазм сосудов. Газированные и сладкие напитки тоже лучше оставить дома. Во-первых, он не утоляют жажду, во-вторых, сахар ускоряет разрушение коллагена, что может привести к появлению целлюлита.

Белое вино. Недавние исследования показывают, что употребление определенных видов алкоголя, особенно белого вина, может увеличить ваши шансы заболеть меланомой и другими видами рака кожи. Этот тип алкоголя лишает вас антиоксидантов и необходимых витаминов, которые помогают вам противостоять вредным солнечным лучам.

Кофе — очень плохой выбор для пляжа. Во-первых, кофе действует как мочегонное средство, а это означает, что его употребление заставит ваше тело выводить больше соли и воды, вызывая обезвоживание. Чай также выводит из организма воду и натрий, вызывая обезвоживание.

Говядина, в том числе гамбургеры на перекус или прочие блюда ее содержащие, могут ухудшить самочувствие. Исследования показывают, что высокое содержание белков и жиров в говядине затрудняет ее переваривание, поэтому организму требуется больше энергии. Результат? Всплеск температуры тела, который может сделать летнюю жару еще более невыносимой.

Кукуруза может стать причиной того, что у вас раздуется живот, над которым вы так усердно работали перед выходом на пляж.

Крестоцветные овощи, такие как капуста, кейл, брокколи и цветная капуста, являются отличными источниками витамина С и насыщающей клетчатки, но они также могут вызвать вздутие живота и газообразование.

Крендельки ничем не лучше пакета картофельных чипсов. Это просто натрий, и он превратит ваш живот в воздушный шар и у вас появится сильная жажда.

Сухофрукты в отличие от свежих фруктов не содержат влаги. Для пляжа это плохой вариант еще и потому, что они будут провоцировать жажду, «разбухая» в желудке. Куда лучше взять с собой свежие фрукты или арбуз, в котором много воды.

«Курсор» ранее информировал, что израильский McDonald’s предпочел прибыль вместо здорового питания.

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