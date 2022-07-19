Лайфхак: как спасти пересоленное блюдо

Повара-профессионалы поделились своими хитростями, как можно исправить ситуацию с пересоленным блюдом. Оказалось, что все очень просто.

У любой хозяйки рано или поздно может случиться неприятный момент на кухне, и лишняя соль попадает в почти готовую пищу. Однако пересоленное блюдо можно спасти, и опытные кулинары подсказали несложные действия, которые помогут решить проблему.

В том случае, если пересолен суп, можно использовать крупу. Рис прекрасно подойдет для этой цели. Его следует поместить в пакетик или марлевый мешочек и проварить непосредственно в супе около 5 минут. За это время рис впитает избыток соли, и блюдо будет спасено.

Кулинары иногда используют еще такой метод: в суп или негустую подливу можно опустить кусочек ржаного хлеба или несколько картофелин. Они вберут в себя лишнюю соль, после чего их следует аккуратно удалить из блюда.

Если требуется удалить соль из сваренного мяса, то его нужно будет отделить от кости и добавить соус из сметаны или сливок и готовить 5-10 минут.

Когда лишняя соль попала в какое-то блюдо, специалисты советуют добавить немного сахара. Он нейтрализует соль и дополнительно усиливает концентрацию вкуса.

Ранее «Курсор» сообщал, что диетолог рассказала о самом вредном стейке.

Также мы информировали, что шеф-повар назвал самые опасные части курицы, их лучше не есть.