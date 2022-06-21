Медики назвали продукты, которые помогают выглядеть на 10 лет моложе

Свободные радикалы — это молекулы с неспаренными электронами. Из-за отсутствия электронов эти молекулы могут стать нестабильными, и в процессе поиска электронов для соединения с ними это может нанести вред вашему телу на клеточном уровне.

Свободные радикалы связаны с преждевременным старением и появлением морщин, и даже с повышенным риском развития рака. Одна вещь, которая может помочь вашему телу защитить себя от свободных радикалов, — это пища, которую вы едите. Эксперты в области здравоохранения рассказали, какие продукты вы должны добавить в свой рацион, чтобы не только чувствовать себя лучше, но и подготовить свой организм к борьбе со свободными радикалами.

Об этом пишет SheFinds.com.

Апельсины

Всем известно, что апельсины богаты витамином С, который играет ключевую роль в повышении иммунитета и борьбе с болезнями. «Витамин С является антиоксидантом, который укрепляет вашу иммунную систему, защищая организм от свободных радикалов», — сказала Карисса Галлоуэй.

Кофе

Он не только помогает вам проснуться утром, но и в своей основной форме кофе также обладает рядом преимуществ для здоровья. «Кофе обладает многими изученными преимуществами для здоровья, и все они связаны с большим количеством антиоксидантов, присутствующих в кофейных зернах, — говорит доктор Марк Иваницки из Нью-Йоркского центра инновационной медицины. — Большинство хронических заболеваний в организме связаны с высоким уровнем системного воспаления. Употребляя или выпивая соединения с высоким содержанием антиоксидантов, мы помогаем организму снизить воспалительную нагрузку и снизить риски, связанные с хроническими заболеваниями». Однако это может быть сложно, если вы пьете кофе с большим количеством добавленного сахара. Если вам нравится пить кофе каждый день, обязательно следите за количеством добавляемого подсластителя.

Куркумин

Куркумин является одним из основных компонентов куркумы и уже много лет известен своими целебными свойствами. «Куркумин обладает противовоспалительным, противомикробным, противоопухолевым действием и обладает антиоксидантными свойствами, так как борется со свободными радикалами», — сказала доктор медицины Пурвиша Патель.

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