Назван самый полезный для печени овощ

Диетолог Лорен Манакер заявляет, что брокколи можно назвать одним из самых полезных овощей для вашей печени из-за содержания дииндолилметана и глюкорафанина.

Мы все знаем, что здоровое питание должно исключать сладости, слишком много соли, употреблять меньше сильно обработанных продуктов, больше овощей, цельного зерна, фруктов и т.д.

Конечно, не существует чудодейственного продукта, которого было бы достаточно для поддержания здоровья, нужно есть разнообразную пищу. Однако эксперты продолжают говорить о влиянии определенных овощей или фруктов.

Диетолог Лорен Манакер говорит, что брокколи — один из лучших продуктов для здоровья печени. А все потому, что в этом овоще содержатся такие соединения, как дииндолилметан и глюкорафанин.

Однако они содержатся не только в брокколи, но и в большинстве крестоцветных овощей, таких как цветная и белокочанная капуста.