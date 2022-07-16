Назван самый полезный для печени овощ

Мы все знаем, что здоровое питание должно исключать сладости, слишком много соли, употреблять меньше сильно обработанных продуктов, больше овощей, цельного зерна, фруктов и т.д.
Конечно, не существует чудодейственного продукта, которого было бы достаточно для поддержания здоровья, нужно есть разнообразную пищу. Однако эксперты продолжают говорить о влиянии определенных овощей или фруктов.
Диетолог Лорен Манакер говорит, что брокколи — один из лучших продуктов для здоровья печени. А все потому, что в этом овоще содержатся такие соединения, как дииндолилметан и глюкорафанин.
Однако они содержатся не только в брокколи, но и в большинстве крестоцветных овощей, таких как цветная и белокочанная капуста.
Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.
Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.