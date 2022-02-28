Нейробиолог рассказала, когда лучше ложиться спать

Челси Роршайб заявляет, что процессы в человеческом организме привязаны к движению Солнца, поэтому не стоит ложиться спать слишком поздно, так как это может сильно отразиться на умственных способностях.

Обычно люди привыкли ложиться спать поздно. А в повседневной жизни мы часто не можем лечь спать достаточно рано. Но почему вы ложитесь спать после 24:00? Вредно ли это для здоровья? Каковы последствия для человека, если он придерживается такого режима? Эксперт по вопросам сна и нейробиолог Челси Роршайб ответила на некоторые из этих вопросов в своем интервью.

По словам врача, в организме человека ежесекундно происходят определенные процессы, ход которых зависит от этапов движения Солнца. Вся эта система работает с большой точностью.

На рассвете организм подавляет выработку мелатонина, гормона, регулирующего сон, и начинает активно вырабатывать его в темноте, тем самым пробуждая нас.

«В норме естественные сигналы ко сну появляются задолго до полуночи. Но чем дольше мы не спим, тем больше нарушается наш естественный цикл сна», — объясняет Роршайб.

Врач сказала, что люди, которые регулярно ложатся спать после 23:00, постепенно теряют свои умственные способности.

Курсор ранее писал, что эксперт рассказал о том, каким должен быть дневной сон. Ханс-Гюнтер Весс заявил, что днем не рекомендуется спать больше 30 минут, так как после этого телу будет очень трудно прийти в себя, а человеку будет трудно возобновить активность.

Кроме того, ученые назвали сладкий напиток, который может уменьшить жир на животе. Висцеральный жир, также известный как жир на животе, является предвестником серьезных проблем со здоровьем. К счастью, есть один напиток, который может помочь «значительно» сжечь жир всего за несколько недель.

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