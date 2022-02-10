Ученые выяснили, сколько нужно спать чтобы похудеть

Исследователи из Чикагского университета заявили, что большее количество сна может помочь вам сбросить вес.
Ученые утверждают, что недостаток сна является важным фактором увеличения веса. Исследователи решили проверить, работает ли это в обратном направлении.
Авторы нового исследования наблюдали за 80 добровольцами с избыточным весом. Некоторые из них спали менее 6,5 часов за ночь. После встречи со специалистом они смогли увеличить продолжительность своего сна в среднем на 1,2 часа. Цель была — 8,5 часов.
Оказалось, что добровольцы, которые стали больше спать, стали потреблять в среднем на 270 ккал в день меньше. Ученые утверждают, что такое изменение баланса калорий может помочь вам сбросить около 5 кг за три года.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, как образование влияет на психическое здоровье. Более высокий уровень образования ассоциируется с лучшим психическим здоровьем. Причинно-следственные связи, как известно, установить сложно, и, как правило, они имеют множество факторов.
Также сообщалось, что известный врач рассказал, сколько воды в день надо пить. Человек на 60% состоит из воды и именно поэтому важно поддерживать баланс воды в организме. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, к чему может привести недостаток воды.
Кроме того, названы сочетания продуктов, которые помогут похудеть. Авторитетные диетологи заявили, что при помощи простых комбинаций продуктов можно не только вкусно перекусить, но и поспособствовать снижению веса.
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