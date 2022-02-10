Ученые выяснили, сколько нужно спать чтобы похудеть

Ученые из США считают, что если спать хотя бы 8,5 часов в день то вы будете потреблять в среднем на 270 ккал в день меньше, что может привести к заметному похудению.

Исследователи из Чикагского университета заявили, что большее количество сна может помочь вам сбросить вес.

Ученые утверждают, что недостаток сна является важным фактором увеличения веса. Исследователи решили проверить, работает ли это в обратном направлении.

Авторы нового исследования наблюдали за 80 добровольцами с избыточным весом. Некоторые из них спали менее 6,5 часов за ночь. После встречи со специалистом они смогли увеличить продолжительность своего сна в среднем на 1,2 часа. Цель была — 8,5 часов.

Оказалось, что добровольцы, которые стали больше спать, стали потреблять в среднем на 270 ккал в день меньше. Ученые утверждают, что такое изменение баланса калорий может помочь вам сбросить около 5 кг за три года.

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