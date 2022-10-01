Незаменимый продукт: названы полезные свойства сои

Соя является продуктом растительного происхождения, но часто в блюдах настолько разнообразна, что с успехом заменяет многие продукты, в том числе и животного происхождения. Соя богата питательными веществами, полезна высоким содержанием белком, клетчатки, кальция и витаминами группы В.
Недавние исследования, опубликованные на сайте meta, подтверждают положительній эффект сои на людей с сердечными заболеваниями и диабетом.
Снижение веса.
Благодаря высокому содержанию в сое белка, необходимого для восстановления и наращивания мышц, люди успешно заменяют ей мясо. При этом мышцы активно участвуют в метаболизме, и чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете — и тем меньше жира у вас будет.
Белок надолго дает ощущение сытости и активно борется с тягой к сладким углеводам. Диетологи выяснили, что соя положительно влияет на резистентность к инсулину, метаболизм и другие изменения, связанные с набором лишнего веса. Исследование о влиянии сои на людей с ожирением показало, что регулярное потребление пищевого соевого белка снижает уровень холестерина и вес тела.
Защита сердца.
Ученые выявили, что соевый белок значительно уменьшает уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» холестерина, до 4%. А снижение холестерина уменьшает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Нормализация давления.
Повышенное артериальное давление вызывают износ сосудов и приводит к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, вплоть до сердечного приступа или инсульт.
Также высокое давление может быть связано с образованием холестериновых бляшек в артериях, которые могут оторваться и привести к тромбам, и соотвестственно, инфарктам и инсультам. Регелярное потребление белковой пищи и особенно соевого белка снижает АД.
Укрепление костей.
Остеопороз развивается в основном после 40 лет, в США почти половина жителей старше 50 лет рискуют получить перелом из-за низкой плотности костей. Избежать таких проблем поможет добавление сои в рацион. Это связано с высоким содержанием изофлавонов в соевых продуктах, что повышает плотность костной ткани и предотвращает потерю костной массы при остеопорозе.
Снижение вероятности рака груди.
У женщин в период менопаузы повышается уровень эстрогена, что может вызвать рак молочной железы. Поэтому тем женщинам, которые уже проходили гормональную терапию из-за рака, рекомендовано избегать соевых продуктов. Но в небольших количествах умеренное потребление сои может обеспечить защитный эффект. Врачи выяснили, что изофлавон, основной фитоэстроген в сое, повышает риски смертности как от рака молочной железы, так и от других причин. Но в Американской ассоциации по исследованию рака в 2022 году доказали, что соя может оградить молодых девушек от развития рака молочной железы в дальнейшей жизни. В рамках исследования проанализированы данные о питании 329 девушек в период от полового созревания до 2 лет после первой менструации и выявлены взаимосвязи между потреблением сои и абсолютным объемом фиброзных желез, что указывает на меньший риск рака молочной железы.
Таким образом диета, богатая соевым белком, может помочь вам похудеть и снизить нагрузку на сердце.
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