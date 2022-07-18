Психологи дали рекомендации, как сделать ребенка счастливым

Рекомендации психологов призваны помочь родителям справиться со сложным делом воспитания ребенка. Специалисты обращают внимание, что важнее всего — дать ребенку не пищу и одежду, а уверенность и чувство защищенности.

Правильное воспитание ребенка — сложная и актуальна тема для многих людей. Воспитать счастливого ребенка могут только те родители, которые находятся в гармонии с собой, уверены в себе и счастливы сами.

Психологи разработали рекомендации, которые пригодятся как подсказка для родителей, как поступить в той или иной ситуации.

Замкнутым и зацикленным на внутренних проблемах ребенок может стать, если часто слышит от родителей: «Не мешай», «Мне некогда», «Я занят». Такие дети вынужденно замыкаются в себе.

Главное условия воспитания уверенного ребенка — это чувство защищенности. Дети должны видеть в родителях доверие, стабильность, уверенность.

Чтобы ребенок не боялся и был смелым в жизни, он не должен встречать агрессию, не должен бояться. Для этого поставьте за правило всегда выслушать ребенка, не перебивая и не давая советов. Потом дайте ему убедиться, что вы на его стороне, и всегда поможете в любой ситуации.

Разделяйте для себя понятия — забота и воспитание. Забота — это одеть и накормить. А воспитание — научить ребенка найти в себе силы справиться с любой ситуацией. Если взять на себя только одну из этих ролей, то взаимопонимания не будет.

Старайтесь не перекладывать на ребенка свои нереализованные мечты и планы. Ребенок — это другой человек, его мечты и путь будут отличаться от ваших.

При рождении младших детей в семье старшему не стоит намекать, что он теперь в другом статусе: «Ты же большой». Дети воспринимают это буквально так: «Мы тебя больше не любим».

Ребенка нужно любить просто за то, что он есть. Обнимать и целовать всегда, а не за приятные поступки. А если злитесь, так и сказать: «Я сержусь из-за твоего поступка».

Ребенок всегда должен знать, у него есть надежная защита и опора, его семья, его родители.

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