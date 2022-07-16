Дети начинают учить язык родителей сразу после рождения — исследование

Авторы работы пояснили, что новорожденные, несмотря на плохое зрение, активно изучают новое окружение после появления на свет. В этом им помогают уши и слуховая сенсорная система.

Ученые из Китая и Великобритании выяснили, что дети начинают учить язык родителей практически сразу после своего рождения. Так, они слушают речь еще в утробе матери, однако четкие звуки начинают запоминать и различать лишь после рождения.

Об этом пишет издание Nature.

Ученые обследовали данные 75 здоровых доношенных детей. Оно началось в клинике Пекинского университета.

Ученые записали спокойной женский голос и давали его слушать новорожденным, которых подключили к специальным датчикам. Приборы начали показывать активность уже через пять часов после рождения. Так, именно тогда дети и начали различать звуки.

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