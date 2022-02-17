Ученые раскрыли простые способы продлить жизнь

Китайские ученые считают, что ключевым веществом, которое борется со старением организма, является Витамин А, который можно найти в овощах, фруктах, рыбе и печени.

Китайские эксперты провели обширные исследования. Целью было найти продукты, способные замедлить процесс старения организма и тем самым продлить жизнь человека.

В результате экспериментов ученым удалось создать три группы продуктов, которые гарантируют более эффективную продолжительность жизни.

Это овощи, фрукты и продукты, богатые витамином А. К таким продуктам также относятся печень, жирная рыба, тыква, морковь и шпинат.

Эксперты считают, что правильно выстроенный ежедневный рацион, включающий указанные продукты, действительно укрепит иммунную систему, убережет человека от многих заболеваний и тем самым продлит его жизнь.

Курсор ранее писал, что диетолог рассказала о вреде натурального сока. Елена Соломатина считает, что сок из натуральных ингредиентов не следует пить людям с диабетом, инсулинорезистентностью или избыточным весом из-за чрезмерного наличия пестицидов и нитратов.

Кроме того, ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма. Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.

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