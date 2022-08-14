Важно знать: сколько яиц эксперты рекомендуют съедать каждый день

Диетологи озвучили ежедневную норму куриных яиц в рационе, а также назвали пользу и вред этого продукта для некоторых людей.

Яйца считаются одним из самых полезных продуктов. Но и злоупотрелять ими нельзя, говорят эксперты. Прежде всего, яйца могут провоцировать аллергию. Их также не советуют есть людям с повышенным уровнем холестерина. Также этот продукт необходимо исключить из рациона при панкреатите, проблемах с печенью и желчным пузырем, а также иногда при гастрите.

Об этом пишет podrobnosti.

Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту появляется горечь и возникает изжога. То, что находится в желудке, перемещается в пищевод — особенно если после еды вы занимаете лежачее положение. Потому яйца не советуют есть на ужин.

В одном яйце содкржится 13% белка и 12% жира. Этот содержит кальций, фосфор и большое количество витамином. В желтке имеется летицин, который питает мозговую ткань, поставляет фосфор и мешает образованию холестериновых бляшек.

Одно-два яйца на завтрак, по словам диетологов, позволят человеку нарастить мышечную массу. Причем продукт не слишком калорийный и питательный — в среднем 150 калорий на 100 граммов. В день здоровому человеку разрешается употребить до трех яиц. Но в неделю разрешается съедать не более шести штук, чтобы рацион был разнообразным, уточнили медики.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые назвали продукт, употребление которого повышает риск заболеть раком простаты.

Еще напомним, что диетологи назвали единственный вид хлеба, который мешает худеть.