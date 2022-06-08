Врачи рассказали, когда ребенку необходимы искусственные витамины

Назначать витамины ребенку в виде лекарственных препаратов может только врач на основании сданных анализов. А здоровому ребенку искусственно не нужно добавлять витаминов: он получит их из натуральных продуктов.

Детскому организму для полноценного развития и роста необходимо получать полный комплекс витаминов. В идеале, полноценный рацион обеспечит весь необходимый набор витаминов и микроэлементов.

Однако при дефиците витаминов потребуется искусственно довести его до нормы с помощью химических препаратов. Этот дефицит обязательно должен быть подтвержден врачом на основании сданных лабораторных анализов.

В случае подтвержденного гиповитаминоза необходимо установить причину — это может быть заболевание или несбалансированное питание. Тогда врач, как временную меру, назначает ребенку прием витаминов в таблетках и пытается устранить саму причину нехватки витаминов.

В итоге необходимо добиться того, чтобы ребенок благодаря сбалансированному рациону получил из натуральных продуктов все витамины, кроме витамина D, который все равно добавляется искусственно.

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