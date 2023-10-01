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Израильтян предупредили о дожде – прогноз погоды на 2 октября

22:01, Сегодня
Погода, Новости Израиля
дождь фото
Фото: pixabay
Солнечная активность будет средней.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 2 октября, на большей части территории нашей страны температура воздуха не изменится. Ожидается облачная погода, небольшая вероятность легкого дождя и слабый ветер до 4,6 м/с. Атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет высокой.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +24°С днем, +17°С ночью;
  • Тель-Авив: +28°С днем, +25°С ночью;
  • Хайфа: +26°С днем, +20°С ночью;
  • Беэр-Шева: +29°С днем, +21°С ночью;
  • Эйлат: +33°С днем, +25°С ночью;
  • Ашдод: +29°С днем, +25°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 100-160 см. Ветер восточный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Сильное волнение, высота волн 100-160 см. Ветер восточный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

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