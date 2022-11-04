Тепло и комфортно: прогноз погоды в Израиле на ближайшие дни

Как сообщает Israel Hayom, завтра в Израиле будет переменная облачность с небольшим повышением температуры.
Ожидается, что будет немного теплее, чем в среднем в этом сезоне. В полдень на прибрежной равнине будут дуть сильные северные ветры.
В воскресенье переменная облачность прояснится, и будет еще относительно тепло и комфортно для этого сезона. Утром в северных горах ожидаются восточные ветры.
Напомним, что Управление природы и парков и Метеорологическая служба призывают к ответственному поведению в это время года и просят не заходить в русла рек, опасаясь наводнений.
Ранее Курсор писал, что ООН готовится подписать «исторический климатический пакт»: детали.