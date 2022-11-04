Тепло и комфортно: прогноз погоды в Израиле на ближайшие дни

Управление природы и парков и Метеорологическая служба призывают к ответственному поведению в это время года.

Как сообщает Israel Hayom, завтра в Израиле будет переменная облачность с небольшим повышением температуры.

Ожидается, что будет немного теплее, чем в среднем в этом сезоне. В полдень на прибрежной равнине будут дуть сильные северные ветры.

В воскресенье переменная облачность прояснится, и будет еще относительно тепло и комфортно для этого сезона. Утром в северных горах ожидаются восточные ветры.

В понедельник ожидается переменная облачность до ясности, и относительно сезона будет еще тепло и комфортно. Утром в северных горах будут восточные ветры.

Напомним, что Управление природы и парков и Метеорологическая служба призывают к ответственному поведению в это время года и просят не заходить в русла рек, опасаясь наводнений.

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